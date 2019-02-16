بوتين يحدث ماكرون عن بيانات حول تحضير المسلحين لاستفزازات كيميائية في سوريا

حدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل عن البيانات المتوفرة حول التحضير للاستفزازات من قبل المسلحين باستخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا.

© Sputnik . إصابة عسكريين سوريين بمواد غازية سامة نتيجة استهداف الإرهابيين لهم بريف إدلب

موسكو — سبوتنيك . حدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن البيانات المتوفرة حول التحضير للاستفزازات من قبل المسلحين باستخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا.

وأعلن الكرملين، أن الرئيس بوتين، ناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي ماكرون، مسألة الإطلاق السريع للجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "جرى التركيز على الوضع في سوريا، وأبلغ فلاديمير بوتين، عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 14 شباط/ فبراير في سوتشي في اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا من اجل التسوية السورية. وأشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز الحوار السياسي الداخلي السوري، وفي المقدمة — الإطلاق السريع لعمل اللجنة الدستورية".

وبحسب الكرملين، اتفق بوتين مع ماكرون على مواصلة الاتصالات بشأن سوريا للتغلب على تداعيات النزاع المسلح وإقامة حياة سلمية في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الإليزيه الفرنسي أن الرئيس ماكرون ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سوريا وأوكرانيا.

وناقش الرئيسان تنسيق بلديهما حيال سوريا مؤكدين على أن هذا التنسيق يجب أن يساهم في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين والبحث عن حل سياسي، بحسب بيان قصر الإليزيه.