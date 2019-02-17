الخارجية اليابانية: يتم العمل لتحديد موعد زيارة لافروف إلى اليابان

أعلن وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الأحد، أن بلادة تعمل مع موسكو لتحديد موعد زيارة نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى اليابان.

موسكو-سبوتنيك.قال كونو: " لقد أكدنا أن الاجتماع القادم لوزيري خارجية روسيا واليابان سيعقد في اليابان، وتم الاتفاق على قيام وزير الخارجية الروسية السيد سيرغي لافروف بزيارة في الوقت القريب إلى اليابان، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء مشاورات وثيقة بين

نائب وزير خارجية روسيا إيغور مورغولوف واليابان وتاكيو موري".

© Sputnik . Vitaliy Belousov لافروف حول إمكانية إبرام معاهدة سلام مع اليابان: ليس لدينا شروط اصطناعية

وشدد كونو على أنه لا يمكن إبرام معاهدة سلام "بين عشية وضحاها".

وأضاف كونو: " لا يمكن حل هذه القضية بسرعة، لكننا نتحرك بثقة في هذا الاتجاه، وبما أن المناقشات تجري في إطار المصالح الوطنية، فإن المناقشات صعبة. نحن نجرى مفاوضات عميقة للتوصل إلى حل يناسب كلا الطرفين".

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن موسكو لا تحدد مواعيد مصطنعة لإبرام معاهدة سلام مع اليابان.

ومنذ أعوام عديدة، يطغى على العلاقات بين روسيا واليابان غياب معاهدة سلام بين الدولتين. وتطالب اليابان بجزر كوناشير وإيتوروب وشيكوتان وهابوماي، وذلك في إشارة إلى أطروحة التجارة الثنائية والحدود لعام 1855.