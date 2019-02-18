الإعلان عن موعد إطلاق أول طائرة كهربائية روسية

أعلنت مؤسسة الأبحاث المتقدمة عن إطلاق أول طائرة في روسيا، تعمل بمحرك كهربائي، في عام 2020.

وجاء في بيان المؤسسة "من المقرر اختبار محطة توليد طاقة هجينة مزودة بمحرك كهربائي، يعتمد على الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية في مختبر الطيران. ويمكن استخدام هذه التقنيات في بناء طائرات مختلفة، بما في ذلك الطائرات المتعددة الدوار".

© Sputnik . Maxim Bogodvid طائرة "كاميكازي" الروسية من دون طيار تجتاز الاختبارات بنجاح

وأفادت المؤسسة أن النموذج صمم على أساس محرك كهربائي بقدرة 500 كيلوواط، من قبل شركة "سوبرأوكس"، بطلب من مؤسسة الأبحاث المتقدمة.

وذكرت: "من المخطط زيادة القوة المحددة للمحرك باستخدام الموصلات الفائقة العالية الحرارة من الجيل الثاني، التي يتم تبريدها بالنتروجين السائل".

وتكمن الميزة الرئيسية للموصلات الفائقة في الانخفاض الكبير وحتى الانعدام الكامل للمقاومة الكهربائية. كما أن استخدام تلك الموصلات سيقلل من وزن الأجهزة الكهربائية ومحطات الطاقة الهجينة، التي تعمل على أساسها.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن اختبارات المحرك الكهربائي باستخدام الموصلات الفائقة العالية الحرارة، بقوة 500 كيلوواط، جرت في المعهد المركزي لمحركات الطيران.