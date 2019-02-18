بوغدانوف: عملية عودة سوريا لـجامعة الدول العربية مستمرة والمسألة قيد البحث

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن عملية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مستمرة، مشيرا إلى أن هذه المسألة قيد البحث.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy بوتين: نجاح العملية السياسية في سوريا يساعد في عودتها إلى الجامعة العربية

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين 18 شباط/ فبراير، أنه جاري العمل على مسألة عودة سوريا للمشاركة في الجامعة العربية.

وقال بوغدانوف للصحفيين عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية: "في رأينا، العملية مستمرة. لقد اتخذت بعض الدول خطوات ملموسة، أعني استئناف عمل السفارات، وفتح السفارات المغلقة، وزيادة مستوى التمثيل القنصلي والسياسي والدبلوماسي في العواصم العربية ودمشق. ويتم الآن بحث مسألة استئناف سوريا لمشاركتها في أنشطة جامعة الدول العربية".

وكان مجلس "الجامعة العربية" قد علق، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين دون وجود أدلة.

وقبل أيام، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة سوتشي الثلاثية (روسيا — تركيا — إيران)، أن نجاح العملية السياسية في سوريا سيساعد على تسوية علاقات دمشق مع البلدان العربية وإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية.