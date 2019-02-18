الكرملين يؤكد ثقة الرئيس الروسي بأردوغان

وقال بيسكوف لصحيفة "حريت" التركية، مجيبا عن سؤال حول إذا كان أردوغان من بين الزعماء الذين يثق بهم بوتين: "بالطبع، أنهما يفهمان بعضهما بشكل جيد".

© Sputnik . Valeriy Melnikov خبراء روس يصفون نتائج قمة "سوتشي" بأنها تدعو للتفاؤل

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال الرئيس الروسي إن العلاقات بين روسيا وتركيا أصبحت أكثر قوة، ويجري تعاون مستمر في حل الأزمة السورية، واصفا اتصالاته مع أردوغان بالمنتظمة.

واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، أمس الخميس، القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والإيراني، حسن روحاني والتركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.