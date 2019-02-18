بوتين يدعو أردوغان لزيارة سيبيريا "للتعرف على روسيا"

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة سيبيريا من أجل "التعرف على روسيا".

© Sputnik . Alexey Malgavko أردوغان يخبر بوتين بزيادة الضغوط الأمريكية على تركيا بسبب صفقة منظومات "إس-400"

وفي إطار المفاوضات الثلاثية في سوتشي التي شارك فيه الرئيس التركي والروسي والإيراني، دعا بوتين أردوغان لزيارة سيبيريا، حيث تصل درجة الحرارة هناك إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

ووافق أردوغان ضاحكا، معربا عن أمله أن لا يضعه الرئيس الروسي في وضع حرج.

وقال بوتين مازحا: "اتصل في حال كنت مستعدا".

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي يخطط، في أبريل/نيسان من العام الجاري، القدوم إلى روسيا لبدء سنة الثقافة والسياحة الروسية التركية.