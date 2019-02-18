الإمارات تتعاقد مع شركة روسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت"

أعلن المتحدث باسم "أيديكس"، العميد الركن أحمد الحساني، تعاقد الإمارات مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية، لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت".

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث، اليوم الاثنين، إن "الإمارات تتعاقد مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية، لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام كورنيت لصالح جهاز الصيانة العامة بقيمة 3.3 مليون دولار".

وأشار المتحدث إلى أن "القيمة الإجمالية للعقود مع الشركات الدولية بلغت 1.6 مليار دولار".

#محمد_بن_زايد يقوم بجولة في معرض "#آيدكس" اطلع خلالها على المشاركات الدولية وأهم ابتكاراتها في الصناعة الدفاعية والعسكرية#علوم_الدار pic.twitter.com/LnmINBd55s — علوم الدار (@oloumaldar) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وأكد المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وقعنا بالأمس عقدا لشراء منظومات صواريخ كورنيت بقيمة 146.9 مليون درهم [حوالي 40 مليون دولار أميركي]، واليوم تم التوقيع على عقد شراء قطع غيار لهذه المنظومات بقيمة 12 مليون درهم [3.3 مليون دولار]".