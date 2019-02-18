سيمونيان ترد على سياسات "فيسبوك" الجائرة بحق "أر تي"

أعلنت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي، مارغريتا سيمونيان، أن حجب عدد من الحسابات بواسطة "فيسبوك" هو مواجهة جيوسياسية مفتوحة.

© AP Photo / Seth Wenig الكرملين يأمل أن تدافع "آر تي" عن حقوقها إثر الحظر على فيسبوك

وقامت شركة " فيسبوك " بحجب صفحات عدة لبرامج تابعة لقناة "RT" بعد تقرير لقناة "سي إن إن" الأمريكية حول هذه الصفحات التابعة للقناة الروسية.

وقالت سيمونيان تعليقا على هذا الأمر "لمرة جديدة تعاطت وكالة "سي إن إن" الأمريكية كمساعد للخارجية الأمريكية والناتو وبرهنت علاقتها بهم وكذلك تفعل شركة "فيسبوك" التي من الواضح أنها تدعم هذه الأطراف وتساندها".

وأضافت قائلة "فيسوك خائف ومرتبك من يتم اتهامه بمساعدة الروس من خلال تدخلاتهم في الشؤون الداخلية الأمريكية والقيام بتدمير الديمقراطية الأمريكية ما سبب ازعاجا كبيرا للسلطات الأمريكية".

وتابعت قائلة " بعد عرض ناجح للمقاطع المنشورة على الصفحة ومشاهدات مليونية اتصال واحد من القناة الأمريكية كان كفيل بحجب الحسابات التابعة لقناة "أر تي".

وأشارت سيمونيان أن الوضع سيكون أكثر صعوبة في الأيام المقبلة خصوصا أن الجميع يتكلم عن حرية الكلمة واحترامها لكن ما بالحقيقة هي مواجهة جيوسياسية حقيقية مفتوحة.