افتتاح مركز خدمات "المروحيات الروسية" في مصر العام المقبل

وقال تشيمزوف لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول موعد افتتاح مركز خدمات "المروحيات الروسية" في مصر "نحن نعمل على ذلك. على الأرجح، سيتم افتتاحه في العام المقبل".

ووفقا للخدمة الصحفية، فإن المركز سوف يتعامل، في المرحلة الأولى، مع صيانة وإصلاح مروحيتي "مي-8-تي" و"مي-17-1بي" لدى القوات الجوية المصرية.

وعلق نائب مدير المركز، إيغور شيشيكوف، على افتتاح المركز في مصر قائلا "إحدى المهام الرئيسية للمركز هي تنظيم نظام خدمة ما بعد البيع الذي يوفر خدمة من الدرجة الأولى طوال دورة حياة المروحيات الروسية. كما تعتزم الشركة زيادة توسيع الشبكة العالمية لمراكز الخدمة حول العالم".

وتستخدم المروحيات من طراز "مي-8/17" في البعثات الطبية والإنسانية ، وتحمل البضائع وتنقل الركاب، بما في ذلك المسؤولين. أما مروحيات العمودية من طراز "مي-8/17" فهي مخصصة لعمليات البحص والإنقاذ، فضلا عن حمل الأسلحة، كما تشارك في عمليات مكافحة الجماعات المسلحة وتجارة المخدرات.