شاهد ليموزين الرئاسة الروسية من الداخل

ويظهر الفيديو الجزء الداخلي من السيارة، حيث يمكن ملاحظة توزيد المقاعد بجلد طبيعي أما القسم الأمامي مصنوع من الخشب، ويوجد شاشتين على لوحة القيادة يتم فيهما عرض جميع المعلومات الضرورية.

وقام المطورون بتجهيز مقاعد الركاب بنظام الوسائط المتعددة، وتم استبدال الزجاج الموجود على جانبي السيارة بشاشات تعرض الصورة من كاميرات الفيديو الخارجية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أن سيارة "ليموزين" روسية من مشروع "كورتيج" المنتجة في روسيا تحت العلامة التجارية "أوروس" ستكون متاحة للبيع في عام 2019، وأن تصدير السيارات إلى الخارج قد يبدأ في 2020-2021. وسيبدأ بيعها وفق سعرها المقدر من مبلغ 10 ملايين روبل (نحو 150.3 ألف دولار).

ويشمل مشروع "كورتيج" إنشاء عائلة من السيارات الفارهة — ليموزين و"سيدان" و "ميني فان" — على منصة موحدة، لكبار المسؤولين في الدولة، حيث يعتبر "معهد بحوث السيارات والمحركات "نامي" منفذا رئيسا للمشروع، أما الشريك الإنتاجي فهو شركة "سوليرس"، ويبلغ حجم استثمارات الدولة الروسية في المشروع — 12.4 مليار روبل (نحو 186.4 مليون دولار).