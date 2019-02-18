بماذا تتفوق ليموزين الرئاسة الروسية على نظائرها

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الإثنين، أن السيارة الرئاسية من نوع "أوروس" تتفوق على نظائرها الأجنبية في قوة المحرك.

© Sputnik . Sergey Subbotin شاهد ليموزين الرئاسة الروسية من الداخل

وقال مانتوروف على هامش المعرض الدولي للأسلحة "أيدكس — 2019" المقام في الإمارات العربية المتحدة " إذا قارنا بين نظائرها في قوة المحرك وعزم الدوران، فإن سيارتنا أقوى بنسبة 30%. ويتم تحقيق ذلك بفضل التطويرات التي أجريناها على المحرك. وعلاوة على ذلك، فإن محركات بنتلي ورولز رويس التي تتمتع بـ12 إسطوانة فقط يمكنها المقارنة مع محرك سيارتنا الذي يتمتع بـ8 إسطوانات".

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم "أوروس" الهجين من خلال استخدام وحدة كهربائية روسية الصنع يعطي السيارة زيادة في القوة بقدرة 100 حصان.

وأضاف مانتوروف أنه يجري الآن النظر في إمكانية إنتاج أحد إصدارات عائلة "أوروس" في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.