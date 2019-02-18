إخلاء 36 مدرسة في مدينة سان بطرسبورغ بعد تهديد أمني

أعلنت لجنة التعليم التابعة لمدينة سان بطرسبورغ، اليوم الإثنين، إخلاء 36 مدرسة في المدينة بسبب تهديد بوجود متفجرات.

© Sputnik . Anton Denisov الأمن الروسي يعترض نشاط 86 شخصا ضلعوا في تحضير وبيع ذخيرة

سان بطرسبورغ — سبوتنيك . وجاء في بيان اللجنة على موقع "تيلغرام": "ووفقاً للبيانات، تم إخلاء 36 مدرسة وروضة أطفال واحدة في مناطق مختلفة من المدينة بتمام الساعة 17.30 [بتوقيت موسكو]".

وأشار البيان إلى استئناف جزئي للعملية التعليمية، بعد أن تحققت قوات الأمن من بعض مباني المدارس.

هذا واجتاحت موجة من الرسائل والمكالمات خلال الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الحالي حول وجود متفجرات في بعض المدن الروسية.