روسيا تدمر صواريخ "إس-400"

وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" التي تشرف على قطاع الإنتاج الحربي في روسيا، في تصريحات صحفية إن السفينة التي حملت هذه الصواريخ واجهت العاصفة، "واضطررنا لتدميرهذه الصواريخ".

© Sputnik . Ruslan Krivobok اصطياد صواريخ "إس-400" عبث لا طائل منه

وكانت الصين قد وقعت منذ عهد بعيد عقدا لشراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية تزيد على 3 مليارات دولار، مع روسيا. وبدئ بتوريد ما اشترته الصين في الثامن عشر من يناير/كانون الثاني 2018. لكن السفينة التي حملت معدات المنظومة إلى الصين واجهت العاصفة الشديدة في منطقة مضيق المانش. ولم تستطع وسائل وأدوات تثبيت المعدات مواجهة الريح والهزات الشديدة، فتضرر قسم من المعدات.

وقرر قبطان السفينة العودة إلى روسيا.

وأضاف رئيس شركة "روستيخ" أن روسيا تقوم الآن بصنع ما تم إتلافه ليتم نقله إلى الصين في وقت لاحق.