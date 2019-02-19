الحرب السورية تعطي نفسا جديدا لـ"سوخوي 25"

وخصص الصاروخ الجديد المسمى بـ"برونيبويشيك" (خارق الدروع) لتسليح طائرات "سو-25" ومروحيات "مي-8"، وهو يستطيع اختراق الحواجز أمام الأهداف المطلوب تدميرها وهي الدبابات والآليات المدرعة العسكرية الأخرى.

وقال فلاديمير ليبين، مدير عام شركة "تيخماش" التي صنعت صاروخ "برونيبويشيك"، في تصريحات صحفية إنهم يتطلعون إلى البدء بتزويد الجيش الروسي بصواريخ "برونيبويشيك".

ويُعتقد أن الصاروخ الجديد سيعطي نفسا جديدا لطائرات قديمة.

© Sputnik . Vitaly Timkiv المقاتلة الهجومية "سو-25 إس إم3" خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا

ويقول الخبير العسكري أليكسي ليونكوف إن طائرات "سو-25" ومروحيات "مي-8" تعتبر من المعدات العسكرية القديمة نسبيا، فهي رأت النور في ستينات وسبعينات القرن الماضي. إلا أن الحرب السورية ضد الإرهاب كشفت إمكانية استخدام الطائرات المتقادمة بنجاح في الحروب المعاصرة في حال تزويدها بالذخيرة الجديدة.

ويشير الخبير إلى أن الحرب السورية أظهرت الحاجة إلى ذخيرة قادرة على تدمير التحصينات المخبأة تحت الأرض.

ويرى الخبير أن ذلك اقتضى تزويد الطائرات التي تستخدم لمحاربة الإرهاب بأسلحة صاروخية مثل صاروخ "خارق الدروع".