غنائم الحرب...روسيا تقيم معرضا لأسلحة الإرهاب

وسيجوب المعرض الذي يحتوي على أسلحة وآليات عسكرية تم غنمها من الإرهابيين في سوريا، مدن روسيا، بواسطة القطارات.

وسينطلق أحد القطارات من العاصمة موسكو في الثالث والعشرين من فبراير/شباط 2019، متوجها إلى مدينة فلاديفوستوك في الشرق الروسي. وسيتوقف القطار خلال رحلته إلى الشرق الروسي في 61 مدينة.

ويحمل القطار 40 قطعة سلاح وعتاد عسكري من الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمها الإرهابيون، ومنها دبابة "تي-55" ومركبة ACV-15 القتالية المدرعة وسيارة YPG Eagle Head المدرعة التي تم غنمها من الإرهابيين.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا

وسينطلق قطار آخر في 27 فبراير، متوجها إلى جنوب شطر روسيا الأوروبي.

وقال فاديم أستافييف، مدير جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، إن القطار الذي يحمل غنائم الحرب ضد الإرهاب سيتوقف خلال رحلته التي تستمر حتى 6 مارس/آذار 2019 في 8 مدن هي روتسوف وكراسنودار وكيرتش وسيفاستوبول ونوفوروسيسك وكروبوتكين وسالسك وفولغوغراد.