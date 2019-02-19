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    عرض كلاشينكوفالمحدث في معرض منتدى الجيش -2017

    الشرق الأوسط وأفريقيا أهم مستورد لأسلحة "كلاشنيكوف" الروسية

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    روسيا
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    أعلن رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعد اليوم من أهم المناطق وأبرزها على صعيد شراء الأسلحة من شركة "كلاشنيكوف".

    المدير العام لشركة روس أوبورونن إكسبورت، الكسندر ميخييف (يسار) يتفقد بندقية كلاشنيكوف -200 ، والتي صنعتها شركة كلاشنيكوف، في معرض آيدكس 2019
    © Sputnik . Aleksander Melnikov
    روسيا والسعودية توقعان اتفاقية لإنتاج بنادق "كلاشنيكوف" في السعودية بحلول نهاية الشهر الجاري
    وقال تشيمزوف خلال تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" في معرض "آيديكس 2019" المقام في الإمارات العربية المتحدة: "بالنسبة لشركة "كلاشنيكوف" الروسية تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق الرئيسية لسوق الأسلحة الروسية وخصوصا لشركة "كلاشنيكوف".

    وأضاف تشيمزوف، قائلا: "تشكل هذه المناطق (الشرق الأوسط وأفريقيا) نحو 80% من مجمل صادرات "كلاشنيكوف" في العالم".

    وأبرمت السعودية صفقة مع شركة "روستيخ" الروسية، لإنتاج بنادق كلاشنيكوف "AK-103" في المملكة العربية السعودية، وسيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المخطط أن تصل نسبة تصنيع البندقية محليا إلى 90 في المئة.

    وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.

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    الكلمات الدلالية:
    كلاشنكوف, روسيا
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