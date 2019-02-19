الشرق الأوسط وأفريقيا أهم مستورد لأسلحة "كلاشنيكوف" الروسية

وأضاف تشيمزوف، قائلا: "تشكل هذه المناطق (الشرق الأوسط وأفريقيا) نحو 80% من مجمل صادرات "كلاشنيكوف" في العالم".
وأبرمت السعودية صفقة مع شركة "روستيخ" الروسية، لإنتاج بنادق كلاشنيكوف "AK-103" في المملكة العربية السعودية، وسيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المخطط أن تصل نسبة تصنيع البندقية محليا إلى 90 في المئة.
وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.
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