روسيا تقترب من توريد دبابة "فتاكة" جديدة لدول عربية

وخصصت النسخة الجديدة من دبابة "تي-90" وهي دبابة "فتاكة" وفقا لتعبير جريدة أمريكية، للتصدير إلى دول العالم. وأطلق على النسخة الجديدة اسم "تي-90إم إس".

وزودت دبابة "تي-90إم إس" بمحرك قوي وجهاز مطوّر للرؤية الليلية وجهاز حاسب رقمي ولاقط معلومات نظام "غلوناس" الذي يحدد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية، وبرج معدل وحماية دينامية.

ومن أجل تخفيض تكاليف الإنتاج تم تزويد الدبابة الجديدة بمدفع 2أ46، وهو مدفع النسخة الأصلية "تي-90" وليس مدفع "2أ82-1إم" وهو مدفع دبابة "تي-90إم" ودبابة المستقبل "أرماتا".

وسيبلغ ثمن دبابة "تي-90إم إس" حوالي 4.5 مليون دولار، مقابل 2.5 — 3.5 مليون ثمن دبابة "تي-90 إس"، حسب "ناشيونال إنترست".

وأضافت الجريدة أن روسيا اقتربت من إتمام صفقة بيع الدبابة الجديدة إلى كبار الزبائن مثل مصر والكويت.

وصنعت روسيا دبابة "تي-90" في مطلع تسعينات القرن الماضي. وأصبحت هذه الدبابة أكثر الدبابات مبيعا في سوق العالم في الفترة 2001 — 2010.