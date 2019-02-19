موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن للقضاء على الإرهابيين بشكل كامل في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على الارهابيين بشكل كامل في سوريا.