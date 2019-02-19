لافروف: روسيا تساهم في تحقيق التسوية السياسية في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة الترحيب، التي قرأها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال الجلسة العامة لمؤتمر الشرق الأوسط في منتدى "فالداي" أن روسيا ستساهم في التوصل إلى التسوية السياسية في سوريا.

وصرح الوزير: "روسيا تدعو باستمرار إلى التغلب على الأزمات العديدة في المنطقة من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس تعزيز الحوار الوطني مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي".

© Sputnik . Fedaa Shahin رئيس "روستيخ" يتحدث لـ"سبوتنيك" عما ستقدمه روسيا لإعادة إعمار سوريا

وأكد أن روسيا تلتزم بهذا النهج فيما يتعلق بالأزمة السورية ويرجع جزء كبير من الفضل إلى الجهود الروسية في توجيه الضربة القاضية على الإرهابيين وإطلاق العملية السياسية وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين.

وشدد على مواصلة روسيا لتحقيق تسوية مستدامة في سوريا، استنادا على نتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.

ويعقد المؤتمر الثامن للشرق الأوسط ضمن إطار نادي "فالداي" في الفترة ما بين 19-20 شباط/فبراير في موسكو. ويجري المؤتمر هذا العام تحت عنوان "الشرق الأوسط: مرحلة جديدة وقضايا قديمة".