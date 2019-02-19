تسجيل
14:33 19 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    سيارة أوروس

    مستثمرون عرب يختارون ليموزين بوتين

    © Sputnik . Vladimir Pesnya
    روسيا
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (30)
    0 20

    اختار مستثمرون عرب سيارة فخمة من صنع روسي للاستثمار فيها.

    وتم خلال معرض "آيدكس 2019" في أبوظبي توقيع اتفاقية مساهمة مؤسسة عربية إماراتية في مشروع روسي لإنتاج سيارة فخمة.

    ويحوز صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية الإماراتي بموجب هذه الاتفاقية على 36 في المائة من أسهم المشروع الروسي لإنتاج سيارة "أوروس" Aurus، ويوفر تمويلًا يقدّر بـ110 ملايين يورو خلال ثلاثة أعوام لتنظيم إنتاج أعداد كبيرة من سيارات "اوروس" وتسويقها في روسيا والعالم.

    ولم يكن مصادفة، والحالة هذه، أن يتم عرض سيارة "أوروس" للعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور محمد بن زائد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

    وقد بدئ بتلقي الطلبات على سيارة "أوروس". ويفوق الطلب حتى الآن العرض الممكن خلال العام الحالي والعام المقبل. وذلك لأن المصنع التابع لمعهد أبحاث السيارات في موسكو، وهو صانع سيارة "أوروس"، لا يستطيع أن ينتج ما يزيد على 150 سيارة في السنة. وفي نهاية عام 2020 سيباشر مصنع شركة "سوليرز" في منطقة ألابوغا الصناعية بروسيا العمل في تصنيع سيارات "اوروس". وبإمكان هذا المصنع إنتاج 5000 سيارة في السنة.

    سيارة بوتين

    وعن سبب اهتمام المستثمرين العرب بسيارة "اوروس" يقول إيفان أندرييفسكي، النائب الأول لرئيس اتحاد المهندسين الروس، إن أول شيء يسترعي اهتمام المستثمرين أن سيارة "أوروس" أرخص سعرا من "رولز رويس".

    ليموزين الرئيس الجديد
    © Sputnik /
    ليموزين الرئيس الجديد
    ويعود فضل كبير في اهتمام المستثمرين الدوليين بالسيارة الروسية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أصبح أول مَن ركب سيارة "أوروس". وتم ذلك في السابع من مايو/أيار 2018، عندما حملت السيارة الجديدة بوتين إلى حفل تسلم سدة الرئاسة الروسية بعد فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية. ويستخدم الرئيس بوتين سيارة "أوروس" بانتظام الآن. وبات معلوما قبل أيام أن دميتري ميدفيديف رئيس وزراء روسيا، أيضا سيبدأ يستخدم سيارة من طراز "أوروس".

    ويشير المهندس أندرييفسكي إلى أن الليموزين الذي صُنع لرئيس الدولة الروسية يتمتع بإمكانيات إضافية يحاط بعضها بالسرية. وتتفوق سيارة رئيس الدولة الروسية على سيارة الرئيس الأمريكي ترامب في عدد من النواحي.

    جدير ذكره أن سيارة بوتين تتميز عن سيارة ترامب بأنها محكمة السد تماما ولا يمكنها أن تغرق في الماء. وفضلا عن ذلك فإن سيارة رئيس الدولة الروسية توفر أكبر حماية ممكنة لراكبها بفضل قمرتها المدرعة، ولا يمكن أن تتسرب منها أي معلومات تخص رئيس الدولة وحده.

    الليموزين الفخم

    وتأسس مشروع "أوروس" الذي يُعرف أيضا باسم "كورتيج" في عام 2013، متأثرا بالإنجازات العظيمة لصناعة السيارات الروسية في عهد الزعيم السوفيتي ستالين.

    وتولى معهد أبحاث السيارات المعروف اختصارا باسم "نامي" إدارة المشروع الذي تضمن إنشاء السيارة الجديدة لنقل رئيس الدولة وغيره من كبار القادة. وأثمر المشروع 4 أنواع من الليموزين الفخم.

    ويبلغ وزن سيارة "اوروس" 5.63 متر. ويمكنها أن تكون مدرعة.

    "توازن"

    وأعلن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، قبل أيام، إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار أمريكي) بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني، وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

    يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

    ويشار إلى أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في مجالي الدفاع والأمن، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة، ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني، مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية.

    وذكرت وسائل إعلام إماراتية نقلا عن عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، أن آلية الصندوق تعتمد منهجين — استثماري وتمويلي، مشيرة إلى أن لدى الصندوق برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019).

    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (30)

    انظر أيضا:

    لأول مرة... "ليموزين" بوتين إلى الخارج
    شاهد ليموزين الرئاسة الروسية من الداخل
    بماذا تتفوق ليموزين الرئاسة الروسية على نظائرها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار الإمارات, أخبار روسيا اليوم, سيارة, صناعة السيارات, الإمارات العربية المتحدة, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ضابط سلاح بحري تايلاندي يتعامل مه أفعى الكوبرا في إطار التدريبات العسكرية المشترك كوبرا غولد (Cobra Gold) بين الجيشين الأمريكي والتايلندي في مقاطعة تشونبوري الساحلية في 19 فبراير/ شباط عام 2018.
    شهية طيبة وبعد...أكل العقارب وشرب دماء الأفاعي للبقاء حيا في الغابة
    ترامب يدعو حلفائه الأوروبيين لمحاكمة أكثر من 800 إرهابي من داعش تم أسرهم في سوريا
    خذوا "دواعشكم" وحاكموهم
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك