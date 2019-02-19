تصفية مسلح كان يخطط لعمل إرهابي في داغستان الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن تصفية مسلح كان يخطط للقيام بعمل إرهابي في داغستان.

© Sputnik . Igor Zarembo الأمن الفدرالي الروسي يقبض على 3 من تنظيم إرهابي في القرم

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان للجنة: "نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة دربند بداغستان، خلال العملية تم تصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي".

وبحسب البيان، تم العثور على أسلحة، وذخائر، وحزام ناسف في مكان الاشتباك.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنه تم فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" في مدينة دربند في الجمهورية، للبحث عن المسلحين والمتواطئين معهم.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك والتنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.