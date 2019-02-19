الإمارات تستثمر في تطوير سلاح روسي

قال مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في مؤسسة "روستيخ" الحكومية فيكتور كلادوف لوكالة "سبوتنيك" إن الإمارات العربية المتحدة استثمرت في تطوير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير".

وذكر أن الإمارات مولت مكتب تصميم الآلات الهندسية من أجل تطوير "بانتسير" و"بانتسير-إس1"، مشير إلى أن هذه المنظومة نتيجة التعاون الروسي الإماراتي المشترك.

وصرح كلادوف خلال معرض "أيديكس-2019" أن "روستيخ" قدمت في أبوظبي منظومة "بانتسير" البحرية أو "بانتسير-إم إي" للمرة الأولى.

وأشار إلى أن جميع دول الخليج العربي أبدت اهتمامها بهذه المنظومة، واصفا إياها بالحماية المثالية للسفن. إذ تتمكن "بانتسير" من اعتراض وتدمير أي هدف يقترب من السفينة، سواء كان صاروخا أو طائرة مسيرة أو قنبلة موجهة أو طائرة.

وأضاف أن المنظومة تقوم أولا بمهاجمة أنظمة العدو على مسافات بعيدة. وفي حال تعرضت السفينة لهجوم مكثف واقترب صاروخ من السفينة يقوم المدفع بتدميره.

وأوضح المسؤول في قسم المبيعات فيتالي كورينكوف في مكتب التصميم في وقت سابق أن الشركة تنتج معدات مختلفة، تبدأ من الأسلحة الفردية والقاذفات وتنتهي بأنظمة الصواريخ المعقدة المخصصة للأهداف البرية والجوية والبحرية، وعلى رأسها منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي من الأرض والبحر.

وقال: "نقدم لأول مرة، ضمن معرض آيدكس أبوظبي، البانتسير البحري، وهو يختلف في عن مثيله البري، والذي يركب على مركبات متحركة، ومجموعة التوجيه والرادار وتحديد وتدمير الأهداف، يتم إرسائها مع تصميم السفينة الحربية، التي يركب عليها، وتكون مصاحبة للمعدات الخاصة بها".