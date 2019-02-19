بوتين والعاهل السعودي يبديان استعدادهما لمواصلة التعاون في سوق المحروقات

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أكدا في اتصال هاتفي بينهما استعدادهما المتبادل لمواصلة التنسيق في سوق المحروقات.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "لدى تبادل الآراء حول الوضع في سوق المحروقات، تأكد الاستعداد لمواصلة التنسيق بين روسيا والسعودية".

© Sputnik . Natalia Seliverstova بيسكوف: بوتين يزور السعودية في 2019 ولا موعد محددا للزيارة

كما بحث الرئيس الروسي والملك السعودي خلال الاتصال، برنامج الاتصالات واللقاءات القادمة بينهما، وفقا للبيان.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن في شهر يناير/كانون الثاني أن السعودية تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2019.

وقال الفالح:" في المستقبل سيكون هناك العديد من الفرص للتعاون نتيجة المناقشات التي جرت بين القادة لمدة عامين، ونحن نتطلع إلى موعد زيارة الرئيس بوتين للمملكة في عام 2019. كما نعرف فإن الملك سلمان قام بزيارة رسمية ناجحة لروسيا، وخلقت العديد من الفرص، وسيحدث نفس الشيء عندما يأتي الرئيس بوتين إلى هنا".