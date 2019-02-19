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    معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019

    روسيا والإمارات تعززان تعاونهما في مجالات مدنية

    © Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade
    روسيا
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    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (34)
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    قال مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في مؤسسة "روستيخ" الحكومية فيكتور كلادوف لوكالة "سبوتنيك"، يعتقد الكثيرون بأننا نعمل فقط في المجال العسكري، فقد سلمنا على سبيل المثال 800 سيارة "كاماز" إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي أثبتت كفاءتها باستمرار في مسابقات رالي داكار.

    وأضاف، في الإمارات يشترون معدات طبية من شركة "شفابي" القابضة المدرجة في شركة "روستيخ" الحكومية، وتمثل هذه المشتريات أكثر من 10٪ من إمدادات التصدير للمعدات الطبية.

    روسيا تعرض بانتسير البحري
    © Sputnik . Dmitry Shorkov
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    وأشار إلى مجال التعاون الثاني في الاستثمار بين صندوق الاستثمار السيادي الإماراتي "مبادلة" وصندوق الاستثمار الروسي المباشر.

    واختتم كلادوف كما قدمنا ​​هنا سيارة "أوروس" وجرى توقيع اتفاقية بين شركتي "أوروس" الروسية و"مجموعة توازن" الإماراتية بحضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف".

    يشار إلى أن "هذه الاتفاقية تعطي مجموعة "توازن" حصة في استثمار "أوروس" بنسبة 36 بالمئة. وبناء على هذه الاتفاقية تستثمر شركة توازن الإماراتية 110 مليون يورو خلال 3 سنوات".

    وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات بجناح في المعرض، كما يشارك الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف ضمن الوفود الرسمية.

    وقال المتحدث باسم معرض الدفاع "آيدكس 2019" العميد ركن أحمد الحساني، أمس الاثنين، وقعنا بالأمس عقدا لشراء منظومات صواريخ "كورنيت" بقيمة 146.9 مليون درهم (حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، واليوم تم التوقيع على عقد شراء قطع غيار لهذه المنظومات بقيمة 12 مليون درهم (3.3 مليون دولار)".

    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (34)

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    الكلمات الدلالية:
    آيدكس, الإمارات, روسيا
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