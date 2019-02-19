الدفاع الروسية: قدمنا أدلة قاطعة على انتهاكات أمريكية مباشرة لـ"معاهدة الصواريخ"

موسكو — سبوتنيك . أكدت وزارة الدفاع الروسية امتلاك روسيا أدلة قاطعة على انتهاكات ارتكبتها واشنطن بحق "معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لروسيا حول انتهاك صاروخ 9 ام729 للمعاهدة المذكورة مبنية على "معلومات استخبارية" مفبركة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء 19 شباط/ فبراير، أن بلاده قدمت أدلة دامغة على انتهاك الولايات المتحدة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال كوناشينكوف: "عندما قدمت روسيا أدلة دامغة على انتهاكات مباشرة لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من جانب الولايات المتحدة، بدءا من نشر منظومات الإطلاق الأرضية "ام كي-41" في أوروبا، القادرة على إطلاق صواريخ توماهوك المجنحة، وحتى بدء بناء مصنع قبل عامين، لتصنيع الصواريخ متوسطة المدى في توسان، طرأت أسئلة عديدة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية".

وأضاف كوناشينكوف: "أصبح واضحا تماما، أن كل الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن تصنيع صواريخ "9ام729" والتي يزعم أنها تنتهك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مبنية على معطيات مفبركة من وكالة المخابرات المركزية والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية".