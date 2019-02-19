زاخاروفا تنفي تصريحات بوروشينكو حول إلغاء الأمريكيين لقاءاتهم مع روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تكن تخطط لعقد لقاءات مع الجانب الأمريكي ولم تلغ أية لقاءات، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني.

موسكو- سبوتنيك وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، قد أعلن أن الولايات المتحدة ألغت كافة اللقاءات مع ممثلي الجانب الروسي بسبب حادث مضيف كيرتش.

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وقالت خازاروفا "السؤال حاليا — من يكذب؟ هل بوروشينكو كذب بخصوص ما قاله بينز، أم بينز كذاب؟".

وتابعت "لم تكن هناك خطط لأية لقاءات مع الوفد الأمريكي أو ممثلي الولايات المتحدة، ولم يتم إلغاء أية لقاءات، أو طلبها، أو تأكيدها".

يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد عبرت، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ 24، وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.