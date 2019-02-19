ارتفاع نسبة البطالة في روسيا في يناير 2019

موسكو — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "لشهر كانون الثاني/ يناير 2019، حسب النتائج الأولية لمسح عينة من القوة العاملة، فإن 3.7 مليون شخص أو 4.9 في المئة من القوة العاملة في البلاد كانت عاطلة عن العمل".
كما ذكرت هيئة الإحصاء الروسية أنه خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019، بلغ حجم القوة العاملة في البلاد 74.9 مليون شخص أو 51 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد.
وكان معدل البطالة في روسيا قد ارتفع في كانون الثاني/ يناير 2018، إلى 5.2 بالمئة من 5.1 بالمئة من كانون الأول/ ديسمبر 2017.
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