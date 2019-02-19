ارتفاع نسبة البطالة في روسيا في يناير 2019

أفادت هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، اليوم الثلاثاء، بأن البطالة في روسيا في يناير/ كانون الثاني 2019، ارتفعت إلى 4.9 في المئة، بعدما سجلت في الشهر الذي سبقه 4.8 في المئة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "لشهر كانون الثاني/ يناير 2019، حسب النتائج الأولية لمسح عينة من القوة العاملة، فإن 3.7 مليون شخص أو 4.9 في المئة من القوة العاملة في البلاد كانت عاطلة عن العمل".

© Sputnik . Alexander Vilf البطالة في روسيا تثبت عند 4.7% للشهر الثالث على التوالي

ولفتت "روستات" إلى أن 0.7 مليون شخص تم تسجيلهم في مكاتب التوظيف للدولة بصفة عاطلين عن العمل، منهم 0.6 مليون شخص تقاضوا إعانة البطالة.

كما ذكرت هيئة الإحصاء الروسية أنه خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019، بلغ حجم القوة العاملة في البلاد 74.9 مليون شخص أو 51 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد.

وكان معدل البطالة في روسيا قد ارتفع في كانون الثاني/ يناير 2018، إلى 5.2 بالمئة من 5.1 بالمئة من كانون الأول/ ديسمبر 2017.