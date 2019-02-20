بوتين يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية

يوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 20 شباط/فبراير، رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، التي سيوضح خلالها تقييمه للأوضاع في البلاد ومهام الدولة المستقبلية.

وستكون هذه الرسالة الـ15 لبوتين. وجرت العادة عدم الإعلان عن محتوى خطاب الرئيس، ومن المعروف فقط أن بوتين يقوم بتحضيره شخصيا.

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وقد عقد بوتين خلال الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات خاصة مع الوزراء ورؤساء الإدارات المختلفة والخبراء لإعداد خطابه. وستبدأ الرسالة السنوية في الساعة 12:00 حسب توقيت موسكو.

وسيحضر الخطاب النواب ونحو ألف شخص من أعضاء الحكومة والنائب العام ومسؤولو المحاكم الدستورية والعليا والمحافظون وزعماء الطوائف الرئيسية.

كما تم اعتماد أكثر من 750 صحفيا روسيا وأجنبيا لحضور هذا الحدث.

وستقوم وكالة "سبوتنيك" بتقديم نقل مباشر للرسالة السنوية إلى الجمعية الفيدرالية.