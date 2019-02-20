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12:32 20 فبراير/ شباط 2019
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    كبير حاخامات موسكو

    كبير حاخامات موسكو: لا نرى صعودا لليمين المتطرف والتحدي الأصعب لليهود هو اقتصادي

    © Sputnik .
    روسيا
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    اعتبر كبير حاخامات موسكو، بنحاس غولدشميت، أن التحدي الأكبر لدى يهود روسيا اليوم هو مواجهة الفترة الاقتصادية الصعبة التي تمرّ على المواطنين في روسيا، لافتا إلى أن روسيا لا تواجه تحديات مماثلة لما يجري في أوروبا من صعود لليمين المتطرف.

    ميونخ — سبوتنيك. وقال غولدشميت، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول التحديات التي تواجه المجتمع اليهودي في روسيا: "لو تكلمنا عن الهجمات الإرهابية، على مثال ما حصل في فرنسا، فالحمد لله لم يحصل لدينا في روسيا هجمات إرهابية مماثلة".

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    © AP Photo / Evan Vucci
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    وأضاف: "ولو تكلمنا عن صعود اليمين المتطرف كما رأينا في غرب أوروبا والنمسا وكذلك في ألمانيا وبولندا، فنحن لا نرى صعودا لليمين المتطرف في روسيا".

    وأوضح الحاخام أن التحدي الآخر لدى اليهود في أوروبا "هو الحد من الحرية الدينية، مع صدور قوانين ضد الختان وإنتاج لحم الحلال والكوشر، لذلك الحمد لله لا يوجد لدينا هذه المشاكل في روسيا".

    ورأى الحاخام أن التحدي الرئيسي هو أن روسيا "تمر بفترة اقتصادية صعبة وهي صعبة على كل المواطنين بمن فيهم اليهود وهذا يفرض تحديا على مجتمع اليهود".

    ورغم هذه المعطيات أشار غولدشميت إلى وجود هجرة يهودية "مستمرة إلى إسرائيل والغرب"، مؤكدا في نفس الوقت وجود "علاقات جيدة مع جميع الطوائف الباقية في روسيا".

    ويعيش في روسيا أكثر من 200 ألف يهودي، معظمهم في موسكو وسان بطرسبورغ، وذلك بعدما كان العدد يفوق المليون عشية انهيار الاتحاد السوفياتي.    

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    الكلمات الدلالية:
    حاخامات يهود, تركيا, روسيا
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