ريابكوف: واشنطن وموسكو ليستا في حالة تأهب للحرب

تحدث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن العلاقات بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة ليستا في حالة استعداد للحرب.

وقال في مقابلة مع موقع "إنترناشونال أفيرز" الروسي:

"لسنا في حالة ما قبل الحرب. إن البروباغندا هي جزء من الحرب النفسية التي تشن ضدنا، والتي تدفع مواقفا معينة وتوسع إطار ما هو مقبول لديهم ".

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كما أضاف ريابكوف :"هناك نقطة مثيرة للقلق، إن معتقدات بعض فئات الشعب الأمريكي لما هو ممكن ومسموح أصبح الآن مختلفًا عما كان عليه في السابق".

وقال ريابكوف، في وقت سابق، أن روسيا لن تشارك الولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى منع الصين من الصعود.