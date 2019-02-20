بوتين: نشر واشنطن للصواريخ في أوروبا يهدد أمن روسيا والعالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية أن نشر الولايات المتحدة للصواريخ في أوروبا يهدد أمن روسيا والعالم بأكمله.

وأشار بوتين أنه في حال نشرت واشنطن صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى في أوروبا، فإن هذا سيؤدي إلى تفاقم الوضع في مجال الأمن الدولي بشكل كبير ويخلق تهديدات خطيرة لروسيا.

وقال بوتين:

"زمن وصول بعض هذه الصواريخ إلى موسكو يمكن أن يستغرق 10-12 دقيقة فقط، هذا تهديد خطير لنا".

وأضاف بقوله: "في هذه الحالة، سنضطر إلى اتخاذ إجراءات مماثلة".

وتعليقا على خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، قال بوتين إن واشنطن تنتهك جميع المعاهدات وبعد ذلك تبحث عن مذنبين لإلقاء اللوم عليهم.

وأشار إلى أنه منذ إبرام المعاهدة في عام 1987، حدثت تغيرات كبيرة في العالم: "فقد واصل العديد من البلدان تطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، في حين لم تفعل روسيا والولايات المتحدة ذلك".

ودعا بويتن الولايات المتحدة إلى التخلي عن أوهام تحقيق التفوق العسكري العالمي.