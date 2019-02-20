بوتين حول خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ: واشنطن تنتهك كل شيء وبعد ذلك تبحث عن مذنبين

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بوتين حول خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى : واشنطن تنتهك كل شيء وبعد ذلك تبحث عن مذنبين