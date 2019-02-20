نتنياهو يؤجل زيارته إلى موسكو لأسباب سياسية داخلية

وكتبت الصحيفة أن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو سيعقدون مفاوضات هاتفية بدلاً من ذلك، وسيتم اختيار موعد جديد للزيارة.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف لوكالة "سبوتنيك":

"لأسباب سياسية داخلية تم تأجيل زيارة نتنياهو لعدة أيام، لديهم انتخابات".

وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو وبوتين في موسكو في 21 شباط / فبراير الجاري، لمناقشة كلا من التعاون الثنائي بين البلدين والوضع الحالي في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في سوريا.