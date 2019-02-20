بوتين: قطع الإنترنت عن روسيا أمر ممكن نظريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هناك تهديدا نظريا لقطع الإنترنت عن روسيا، لذلك من الضروري إنشاء قطاعات مستقلة.

قال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الروسية ووسائل الإعلام المطبوعة "لا يمكنني الحديث بالنيابة عن شركائنا، وما يفكرون به. أعتقد أن ذلك (قطع الإنترنت عن روسيا) سيسبب أضرارا فادحة لهم".

ووفقا له، سيكون الضرر سياسيا واقتصاديا على حد سواء.

© Sputnik . Aleksandr Kriajev انقطاع الإنترنت والاتصالات في مناطق بأمريكا

وأشار إلى أنهم "سيفكرون 100 مرة قبل القيام بذلك. ولكن من الناحية النظرية كل شيء ممكن.

لذلك يجب علينا إنشاء أجزاء من الشبكة لا تعتمد على أي شخص آخر".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تعتزم قطع الإنترنت عن نفسها، مشيرا الى أنه من المهم تعزيز السيادة بما في ذلك الرقمية.

وأوضح بوتين "نحن لا نعتزم فصل أنفسنا عن الأنترنت، لكن في حال أقدموا على ذلك، فإن الخسائر التي سيتكبدونها ستكون كبيرة وهائلة".

وأردف الرئيس "كلما تعززت السيادة، بما في ذلك في المجال الرقمي، كان ذلك أفضل".

وكان قد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، في وقت سابق، أن مشروع القانون حول حماية المحتوى الروسي على الإنترنت يهدف لضمان عمله المستقر في الشروط المتأزمة التي يمكن أن تنتج عن أسباب تقنية أو سياسية.

هذا وأدخل ثلاثة أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، في وقت سابق، مشروع قانون إلى مجلس الدوما، يهدف لحماية عمل الإنترنت الروسي في حال نشوء تهديد لعمله من الخارج.