قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يصل إلى القرم في الربيع(صور)

أعلن رئيس قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، اليوم الخميس، أن سكان كيرتش وسيفاستوبول ونوفوروسيسك سيتمكنون من مشاهدة معرض الغنائم الحربية المتحرك، الذي يضم أسلحة ومعدات الإرهابيين في سوريا، في شهر آذار/مارس المقبل.

موسكو-سبوتنيك. قال روليف للصحفيين: "يقام المعرض لسكان شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

ويصل المعرض إلى كيرتش في أول أيام الربيع، ويصل سيفاستوبول في 2 آذار/مارس، وإلى نوفوروسيسك في 3 آذار/مارس".

وكما ذكر روليف، سيتم عرض نماذج من العربات المدرعة والمدفعية والمركبات المدرعة في 10 عربات قطار، في ثلاث منها تم تحميل نماذج من الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية والعبوات الناسفة المصنعَة ويدوية الصنع، وأجهزة اتصالات والزي العسكري والمعدات الشخصية للإرهابيين. وتم تخصيص عربة لصور الأنشطة العسكرية للجيش الروسي في سوريا.





سيارة متسلحة بقذائف صاروخية من غنائم الحرب ضد الإرهاب في سوريا © Sputnik . Andrey Stanavov

غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا © Sputnik . Grigoriy Sisoev

غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا © Sputnik . Grigoriy Sisoev

غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا © Sputnik . Grigoriy Sisoev

غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا © Sputnik . Grigoriy Sisoev 1 / 5 © Sputnik . Andrey Stanavov سيارة متسلحة بقذائف صاروخية من غنائم الحرب ضد الإرهاب في سوريا

وأضاف روليف: "في المجموع، نعتزم عرض أكثر من 500 نموذج من غنائم المعدات والأسلحة، وإلى جانب المعرض، ستقام منصات للبرامج الاحتفالية والفرق الإبداعية المدنية والعسكرية في محطات القطارات، كما تم نشر نقاط فرز للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بعقود".

كانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، في الـ 5 من شهر شباط/فبراير الجاري، بأنها قررت تنظيم معرض متحرك لغنائم الحرب في سوريا، يضم أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للعناصر الإرهابية المسلحة في سوريا، ليجوب مختلف المدن الروسية، في إطار حملة توعية وطنية.

وستنطلق هذه الحملة في يوم "حماة الوطن"، الذي يجري الاحتفال به في روسيا بشكل تقليدي، يوم 23 شباط/فبراير من كل عام.

ويذكر، أن القطار سيزور جميع المدن الروسية الكبيرة، ابتداء من موسكو وانتهاء بفلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، وسيتوقف القطار في 61 مدينة لعدة ساعات كي يتمكن المواطنون من زيارته.