الرئيس الروسي والعاهل السعودي يثمنان تعاون الدولتين في مجال النفط والغاز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 21 شباط/فبراير، إن روسيا والمملكة العربية السعودية تقدران فعالية التعاون في أسواق الطاقة الدولية.

فقد أجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الهاتفية مؤخرا: "سيستمر تعاون روسيا والمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة. وقد ثمن الملك والرئيس الروسي فعالية هذا التعاون".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين والعاهل السعودي يبديان استعدادهما لمواصلة التعاون في سوق المحروقات

وذكر بيسكوف أن التنسيق لموعد زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية جار عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان الزعيمان الروسي والسعودي قد أجريا اتصالا هاتفيا، يوم الثلاثاء، أكدا خلاله استعدادهما لمواصلة التنسيق في سوق المحروقات.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تم النظر في المسائل الملحة للتعاون الثنائي، وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الرفيع الذي تم تحقيقه، بما في ذلك في المجالين الاقتصادي —الاتجاري والاستثماري. وتم التأكيد على عزم مواصلة تعزيز العلاقات الروسية — السعودية المتنوعة".