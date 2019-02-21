الرئيس الروسي والعاهل السعودي يثمنان تعاون الدولتين في مجال النفط والغاز

فقد أجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الهاتفية مؤخرا: "سيستمر تعاون روسيا والمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة. وقد ثمن الملك والرئيس الروسي فعالية هذا التعاون".
وكان الزعيمان الروسي والسعودي قد أجريا اتصالا هاتفيا، يوم الثلاثاء، أكدا خلاله استعدادهما لمواصلة التنسيق في سوق المحروقات.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تم النظر في المسائل الملحة للتعاون الثنائي، وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الرفيع الذي تم تحقيقه، بما في ذلك في المجالين الاقتصادي —الاتجاري والاستثماري. وتم التأكيد على عزم مواصلة تعزيز العلاقات الروسية — السعودية المتنوعة".
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