لافروف: اعتبار واشنطن روسيا تهديدا يعقد تطبيع العلاقات بين موسكو وطوكيو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن اعتبار الولايات المتحدة روسيا مصدر تهديد، يصعب تطبيع العلاقات بين موسكو وطوكيو.

© Sputnik . Natalia Seliverstova وزير ألماني يعترف: العقوبات ضد روسيا "سياسية" ولا مصلحة لنا فيها

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف: "إذا أخذنا مجال الأمن، الأولوية لليابان هي التحالف العسكري مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أعلنت روسيا خصما رئيسا لها، إن لم تكن عدوا. هذا بالتأكيد يخلق صعوبات أمام نقل العلاقات إلى مستوى نوعي جديد، تماما لنفس سبب تحالفها مع الولايات المتحدة، تصوت اليابان في كل المحافل الدولية معهم، بما في ذلك بشأن القضايا التي تصوت فيها روسيا بالعكس".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو يمكنها توقيع معاهدة سلام مع اليابان لكن ليس كنوع المعاهدات الذي يوقَع بعد الحروب، بل على أن يكون اتفاق على علاقات حسن الجوار.

وقال لافروف أمام ممثلي وسط الأعمال الأوروبي إن روسيا يمكنها "إعداد وتوقيع معاهدة سلام الآن، لكن ليس معاهدة سلام بالمعنى الذي يتم فيه توقيع هذا النوع من الاتفاقيات بعد الحروب، لأن حالة الحرب بين روسيا واليابان توقفت منذ فترة طويلة".

وأضاف لافروف "من وجهة نظر عقود عديدة من التعايش والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، نرغب في إعداد اتفاق من شأنه أن يحدد بشكل كبير أسس علاقات حسن الجوار".

وأشار لافروف إلى أنه التقى مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو على هامش مؤتمر ميونيخ في منتصف شباط/ فبراير، وبحث معه هذه المسألة.