مفاوضات بين "كلاشنيكوف" ودول الخليج لشراء طائرات انتحارية مسيرة

كشف المدير العام لشركة "كلاشنيكوف" التابعة لشركة "روستيخ" الروسية فلاديمير دميترييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن الشركة تجري مفاوضات مع دول الخليج لشراء طائرات "كوب".

وقال دميترييف "الطائرات دون طيار التي نملكها، من الناحية الفنية هي واحدة من أكثر الطائرات المسيرة تقدما. أستطيع أن أعطيكم مثالا، قبل فترة شاركنا في مناقصة كانت تنطوي على عمل على ارتفاع حوالي 3.5 — 4 آلاف متر. وشاركت في المناقصة العديد من الشركات بما في ذلك شركات من الولايات المتحدة وإسرائيل. وكانت طائراتنا هي الوحيدة التي وصلت لهذا الارتفاع ووفقا للزمن المطلوب. واحدة من الخصائص التقنية الرئيسية للطائرات المسيرة هي زمن الرحلة."

وتابع بقوله "اليوم في المعرض، نعرض أول طائرة مسيرة هجومية من طراز "كلاشنيكوف". هذه ليست طائرتنا الوحيدة، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا أن نعرض غيرها."

وأردف قائلا:

" لدينا طائرة مسيرة يمكنها أن تصعد إلى ارتفاع كبير. وتمتلك محرك كهربائي، غير مسموع، لذلك من الصعب اعتراضها، تتميز بلونها الأبيض والأزرق الفاتح، وهذا الأمر يساعدها على أن تصبح غير مرئية في السماء".

وأشار المدير على مزايا أخرى تتمتع بها الطائرة وهي قدرتها على الغوص عموديا، وهذا يسمح لتوجيه المسار الدقيق بشكل جدا. ونتيجة لذلك، فإن الإمداد الذي يبلغ 3 كيلوغرامات من الذخيرة يجعل من الممكن التعامل مع المعدات الثقيلة لعدو محتمل.

وردا على سؤال حول اهتمام المشترون من الشرق الأوسط بالطائرة دون طيار أجاب دميترييف أن الطائرة المسيرة هي أهم ما يميز المعرض، مشيرا إلى وجود العديد من المفاوضات مع دول الخليج العربي.

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، الأحد 17 فبراير/ شباط، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، بينما تصل نسبة الشركات الوطنية الإماراتية إلى 15 في المئة.