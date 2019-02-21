ملحق روسيا العسكري في دمشق: نكافح مع الجيش السوري وحلفائه ضد الشر العالمي (صور)

أكد الملحق العسكري الروسي في السفارة الروسية بدمشق أن قوات بلاده المسلحة تكافح جنبا إلى جنب مع الجيش والقوات المسلحة السورية وحلفائهما ضد الشر العالمي المتمثل بالإرهاب الدولي وغيره من القوى الانتهازية.

وجاء كلام الملحق العسكري الروسي خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة دمشق، مساء اليوم الخميس 21 شباط/ فبراير، بمناسبة الذكرى الـ101 لعيد الجيش الروسي "يوم المدافعين عن أرض الآباء"، في فندق "داما روز" وسط دمشق.

© Sputnik . نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع السوري العماد على أيوب، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام، ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، والسفير الروسي ألكسندر يفيموف

وأشار الملحق العسكري، ديمتري بوندار، في كلمته إلى أن القوات الروسية المسلحة تكافح جنبا إلى جنب مع الجيش والقوات المسلحة السورية وحلفائهما ضد الشر العالمي المتمثل بالإرهاب الدولي والقوى التي حاولت الاستفادة منه لتحقيق أهدافها الجيوسياسية.

© Sputnik . الملحق العسكري الروسي ديمترى بوندار

ولفت الملحق العسكري إلى أن هذا التحالف يكافح من أجل مستقبل أكثر إنصافا واستقرارا تكون فيه الحقوق والواجبات متساوية لجميع الدول نحو عالم خال من المعايير المزدوجة والادعاءات الاستثنائية.

المقداد: تضحيات للجنود الروس على أرض سوريا

بدوره أكد نائب وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، أن العلاقات السورية الروسية تمضي قدما نحو الانتصار، لافتا إلى أن الاحتفال بهذا اليوم في سوريا يؤكد أن البلدين الحليفين يسيران نحو حماية حياة الإنسان والبشرية وإرثها الحضاري.

© Sputnik . نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع السوري العماد على أيوب، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام، ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، والسفير الروسي ألكسندر يفيموف

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن القيادة الروسية أدركت منذ البداية ضرورة مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع فيما يستثمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والدول الغربية في الإرهاب على حساب شعوبهم.

ولفت المقداد إلى تضحيات الجنود الروس على الأراضي السورية مبينا أن انتصارات سوريا وإنجازاتها ضد الإرهاب هي لصالح العالم أجمع.

© Sputnik . حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الروسية في دمشق بمناسبة الذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش الروسي

حضر الحفل نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي أيوب، ووزير شوؤن رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام، وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء مجلس الشعب السوري ومديري الإدارات في وزارة الخارجية السورية، والعسكريين الروس والسفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق وفعاليات حزبية واقتصادية وإعلامية.