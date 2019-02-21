لافروف يطلع مستشارة الرئيس السوري على نتائج قمة "الدول الضامنة" في سوتشي

© Sputnik . Valeriy Melnikov من الانسحاب الأمريكي إلى شرق الفرات وإدلب... قمة سوتشي تحسم لصالح سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس 21 شباط/ فبراير، مع المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان ، أطلعها على نتائج قمة الدول الضامنة لعملية أستانا في سوتشي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال الحديث، تمت مناقشة تطور الوضع في سوريا والجهود المبذولة لتعزيز التسوية السورية من أجل ضمان السيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية في سوريا، واطلع سيرغي لافروف، بثينة شعبان على نتائج القمة الرابعة للدول الضامنة "لعملية أستانا" في سوتشي في 14 فبراير- روسيا وإيران وتركيا ".

هذا واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، قبل أيام، القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والإيراني، حسن روحاني والتركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.