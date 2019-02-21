شركة "كلاشنيكوف": مكافحة الإرهاب في سوريا أصبحت منصة لاختبار الأسلحة

كشف المدير العام لشركة "كلاشنيكوف" فلاديمير دميترييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الأسلحة التي تم اختبارها في سوريا وكيف أثرت على مجريات القتال في سوريا.

وقال المدير:

"إن عملية مكافحة الإرهاب في سوريا، التي تقودها وزارة الدفاع الروسية، أصبحت في الواقع منصة لاختبار عدد كبير من الأسلحة، سواء التي تم الانتهاء من تصنيعها أو الأسلحة قيد التطوير".

وتابع بقوله "ووفقا لنتائج العملية، إما نجري التعديلات أو ننتهي من تصنيع المنتج. وهذا ينطبق على معظم منتجاتنا."

وتعليقا على تصريحات رئيس شركة "روستيخ" سيرغي شيميزوف حول بناء مصنع لإنتاج بنادق "كلاشنيكوف" في المملكة السعودية أوضح دميترييف أن الآن يتم توقيع عقد مع المملكة العربية السعودية لإنتاج بنادق "AK-103" مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية من بين جميع الدول العربية هي الأقرب إلى إطلاق تقنيات "كلاشينكوف" على أراضيها.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy "كلاشنيكوف" تكشف عن سلاح جديد في معرض أبو ظبي

وبين المدير أنه ضمن إطار المنتدى الدولي العسكري التقني " آرميا-2018 " وقعت "كلاشنيكوف" مع شركة "موارد" القابضة من الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم حول تصدير وسائل النقل الكهربائية إلى تلك البلاد مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تنفيذ المشروع.

وأضاف بقوله: قامت شركة "كلاشنيكوف " وشركة "غولدن غروب" بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز منتجات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنص الاتفاقية على إمكانية توريد مجموعة كاملة من منتجات كلاشينكوف المدنية لسوق الشرق الأوسط.

واختتم بقوله: شركة غولدن غروب هي أكبر مورد لمنتجات التكنولوجيا في سوق الإمارات العربية المتحدة.