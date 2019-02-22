زاخاروفا: روسيا لن تسمح باستفزازات جديدة في مضيق كيرتش

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس 21 فبراير/شباط، أن روسيا لن تسمح باستفزازات جديدة في مضيق كيرتش، مشيرة إلى أن العمل الدبلوماسي ذي الصلة جاري.

موسكو — سبوتنيك. وردا على سؤال مقدم برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الأولى الروسية، أي نوع من ردود الفعل قد تكون إذا حاولت أوكرانيا تكرار الاستفزاز الذي وقع بمضيق كيرتش بمشاركة مراقبين من حلف الناتو في هذه العملية؟، قالت زاخاروفا: "أولا، القيادة الروسية أجابت على الشق الثاني من السؤال، عن طريق الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الاستفزاز الأول. ثانيا، وضح القصد من الإجراءات نفسها بالطبع وسيتم التعليق عليها، وستتخذ وكالات إنفاذ القانون والقوى الأمنية الخطوات اللازمة".

وتابعت زاخاروفا: "مثل هذه الاستفزازات لن يسمح بها وبما يخص هذا الشأن العمل السياسي والدبلوماسي جاري".



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وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن لافروف، تحدث بما يكفي في اجتماعات مؤتمر الآمن التي عقدت في ميونيخ حول إمكانية ارتكاب أوكرانيا استفزازات مماثلة في مضيق كيرتش.

هذا وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السلطات الأوكرانية تحضر لاستفزاز جديد في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف، بمشاركة ممثلي حلف الناتو في هذه العملية.