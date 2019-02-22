جيش بوروشينكو لا يستطيع قهر روسيا

لا يمكن أن يُقدم رئيس أوكرانيا على استعمال القوة العسكرية ضد روسيا.

يرى ذلك رئيس حزب أوكراني معارض.

وزارة الدفاع الروسية الرئيس الأوكراني يعلن تفوق "القوة المدرعة الروسية" في دونباس على الغرب الأوروبي

زعم الرئيس الأوكراني بوروشينكو في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قواته تواجه "قوات روسية" في منطقة دونباس الأوكرانية.

وبحسب بوروشينكو فإن القوات الروسية التي "غزت" منطقة دونباس تملك 496 دبابة. وإجمالًا تواجه القوات الأوكرانية في هذه المنطقة 938 آلية قتالية مدرعة و128 راجمة صواريخ و776 قطعة مدفعية.

ووصف فيكتور ميدفيدتشوك، وهو رئيس حزب "من أجل الحياة" الأوكراني المعارض، تلك الادعاءات بـ"هلوسات فاقدي الرشد".

ومع ذلك لا يتوقع رئيس الحزب الأوكراني المعارض أن يلجأ نظام الحكم الأوكراني إلى استعمال القوة العسكرية والقيام بأعمال عسكرية ضد روسيا.

وقال ميدفيدتشوك في مقابلة تلفزيونية إنه لا يرى سببا لأخذ كلام أركان السلطة الأوكرانية الحالية حول استخدام القوة العسكرية ضد روسيا على محمل الجد.

جدير ذكره أن ليونيد كرافتشوك، وهو الرئيس الأول لأوكرانيا المستقلة، قال على شبكة قناة "زيك" التلفزيونية الأوكرانية قبل أيام إنه ليس بإمكان الجيش الأوكراني قهر روسيا.