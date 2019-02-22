وزير الصناعة الفنزويلي يزور موسكو

يزور وزير الصناعة الفنزويلي طارق العيسمي، موسكو، اليوم الجمعة، حيث سيجري محادثات مع ممثلي الحكومة الروسية.

موسكو — سبوتنيك. صرح مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "يزو وزير الصناعة طارق العيسمي، موسكو، اليوم الجمعة، الذي سيجري محادثات مع ممثلي الحكومة الروسية".

© Sputnik . Gregory Sysoyev لافروف: تهديدات واشنطن لجيش فنزويلا تدخل مباشر في شؤون البلاد

وعلى وجه الخصوص، سيلتقي بنظيره الروسي نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف. وهم الرؤساء المشاركون في اللجنة الحكومية الثنائية.

هذا وفي وقت سابق أفاد مصدر مطلع في موسكو، لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا تتفاوض مع فنزويلا لإمدادها بشحنات تجارية من الأدوية والمعدات الطبية.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن موسكو ترفض بشكل قاطع، تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس.

وتعاني فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية، جراء الحصار والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.