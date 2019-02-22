عرض مسار قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا عبر روسيا

وذكر البيان أن زوار القسم يستطيعون عن طريق الخريطة التفاعلية تتبع مسار قطار الغنائم في المدن الروسية.
وستنطلق هذه الحملة في يوم "حماة الوطن"، الذي يجري الاحتفال به في روسيا بشكل تقليدي، يوم 23 شباط/ فبراير من كل عام.
- غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا© Sputnik . Grigoriy Sisoev
- غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا© Sputnik . Grigoriy Sisoev
- غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا© Sputnik . Grigoriy Sisoev
- غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا© Sputnik . Grigoriy Sisoev
- غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا© Sputnik . Grigoriy Sisoev
- غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا© Sputnik . Grigoriy Sisoev
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، في الـ 5 من شهر شباط/ فبراير الجاري، بأنها قررت تنظيم معرض متحرك لغنائم الحرب في سوريا، يضم أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للعناصر الإرهابية المسلحة في سوريا، ليجوب مختلف المدن الروسية، في إطار حملة توعية وطنية.
يذكر، أن القطار سيزور جميع المدن الروسية الكبيرة، ابتداء من موسكو وانتهاء بفلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، وسيتوقف القطار في 61 مدينة لعدة ساعات كي يتمكن المواطنون من زيارته.
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