قطر تحل ضيفا على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أعلنت مؤسسة "روس كونغريس" الروسية، اليوم الجمعة، أن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، استقبل وزير المالية في دولة قطر، علي شريف العمادي، وبحثا مشاركة قطر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2020 كبلد ضيف في المنتدى.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب بيان "روس كونغريس" حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "الطرفين بحثا المسائل المتعلقة بزيادة التعاون بين البلدين وتكثيف التبادل التجاري، ومشاركة قطر في الفعاليات التجارية الدولية الرئيسية التي تعقد في روسيا. وركز الاجتماع على مشاركة قطر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2020 كضيف للمنتدى".

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وقد عرض الجانب الروسي في إطار الاستعدادات للفعاليات الكبرى في عام 2020 أشكال التنسيق المحتملة لقطر خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد هذا العام. ومن بينها: عقد الجلسات، واجتماعات الطاولة المستديرة، دعوة المتحدثين الرئيسيين، استعراض المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدوحة بمشاركة مركز قطر المالي، وإمكانية إجراء استعراض لكأس العالم لكرة القدم- 2022 بمشاركة الأمين العام للجنة العليا المنظمة لكأس العالم — 2022 حسن الذوادي.

وفي هذا الصدد قال مستشار الرئيس الروسي: "مستعدون لتوفير فرص عريضة لقطر للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2020: تشكيل مشترك لأجندة أعمال المنتدى، وتنظيم الفعاليات التجارية والثقافية في إطار البرنامج، بالإضافة إلى بناء منصة وطنية في المعرض، من الممكن أن تصبح مركزًا للمحادثات التجارية، ومنطقة عرض، مكان للمفاوضات والتعرف على الإمكانات الاقتصادية لقطر. كما أننا مستعدون لتقديم عرض شراكة للشركات القطرية الكبرى كإمكانية للترويج للأعمال على منصة المنتدى.

وأشاد وزير المالية القطري بالمستوى العالي لتنظيم منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قال: "لقد أصبح منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حقا منتدى ذو أهمية عالمية، وإنه لشرف كبير أن تشارك قطر في المنتدى كبلد ضيف في عام 2020".

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وأيد الوزير مقترحات الجانب الروسي، وعرض التعاون في إبرام اتفاق إطاري بين المنظمات العامة ووسائل الإعلام الرائدة وجمعيات الأعمال في دولة قطر ومؤسسة روس كونغريس لتطوير التعاون بين روسيا وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما بحث الجانبان التفاعل بين البلدين في إطار الأحداث الدولية المتعددة الأطراف. وعلى وجه الخصوص، اتفق الطرفان على عقد جلسة زائرة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الدوحة في شهر شباط/فبراير عام 2020، وعقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي.

جدير بالذكر، أن روسيا وقطر احتفلتا العام الماضي بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما شاركت قطر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ، كدولة ضيف في منتدى سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي.

يذكر أن صندوق "روس كونغرس" تأسس في عام 2007، ويعد أكبر منظم لفعاليات المؤتمرات والمعارض في روسيا، ولتعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز صورة روسيا من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة. وتقوم المؤسسة تقديم الاستشارات والمعلومات ودعم الخبرات للشركات والمنظمات ، بالإضافة إلى الدراسات الشاملة والتحليلات، وكذلك، تسلط الضوء على قضايا الأجندة الاقتصادية الروسية والعالمية.