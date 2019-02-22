موسكو: واشنطن غير مستعدة لاستئناف الحوار حول تقليص الأسلحة

قالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن انهيار معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى يهدد بنشوب سباق تسلح متعدد الأطراف يشمل مناطق كاملة.

موسكو- سبوتنيك وذكرت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، "إننا ندرك جيدا مخاوف المجتمع المدني، إذ يمكن أن يؤدي انهيار معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى إلى تضرر الأمن الدولي والاستقرار العالمي بشكل خطير، مما سيؤدي لانخراط مناطق بأكملها في سباق تسلح متعدد الأطراف".

وأضافت "وهذا أمر محفوف بتعجيل تآكل هيكل مراقبة الأسلحة، والعواقب السلبية على أفاق نزع السلاح النووي واستدامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

كما أشارت زاخاروفا إلى أن "واشنطن غير مستعدة لإجراء حوار جوهري ومتساوٍ بشأن معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وليس هناك استعداد بشكل عام لاستئناف حوار ثنائي منتظم بشأن المسائل الاستراتيجية، والشؤون الاستراتيجية ، وملف نزع السلاح".