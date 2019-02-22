روسيا تدعو لعدم تصديق واشنطن حول بقاء بعثة لحفظ السلام بعد انسحابها من سوريا

دعت روسيا، اليوم الجمعة، لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بقاء بعثة لحفظ السلام في سوريا بعد انسحاب قواتها من هناك.

موسكو- سبوتنيك وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إجابة على سؤال في هذا الشأن: "توجد معلومات محددة بأنه لا ينبغي أن نصدق هذه التصريحات أيا كان قائلها، لأنه في اليوم التالي سيتم نفيها من قبل القوى السياسية الأخرى".

© REUTERS / Rodi Said موسكو: مصرون على ضرورة الانسحاب الأمريكي الكامل من سوريا

وأضافت "وهذا واضح في الوقت الحالي: أحد فروع السلطة يطلق تصريحا، ثم يقوم آخر بنفيها".

وكان ترامب أعلن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرار سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش"، المحظور في روسيا و العديد من الدول الأخرى، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لوكالة "رويترز".