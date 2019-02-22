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    معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019

    ماذا جلب معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي لروسيا

    © Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade
    روسيا
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    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (50)
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    اختتم في إمارة أبو ظبي معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، والدفاع البحري "نافدكس 2019"، بمشاركة نحو 170 شركة عالمية، لتبلغ قمية صفقات المعرضين الإجمالية نحو 5.46 مليار دولار.

    وكانت روسيا من أبرز الحاضرين في المؤتمر، حيث شاركت الشركات الروسية بأكثر من 200 منتج، تتنوع بين الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، ولكن اللافت في هذه الدورة كان الحضور القوي لسيارات "آوروس" الروسية.

    الليموزين الروسية سجلت حضورا لافتا:

    تم توقيع اتفاقية بين صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية الإماراتية "توازن" مع معهد الأبحاث الروسي "نامي" بالشراكة مع شركة "سولرز" ، تعطي حصة 36% من الاستثمار للطرف الإماراتي، مقابل مبلغ 110 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، تستخدم في زيادة إنتاج السيارة "آوروس"، وتسويقها في روسيا والعالم.

    وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية عن إمكانية إنتاج أحد إصدارات عائلة "أوروس"  على أراضي الإمارات العربية المتحدة مستقبلا.

    يذكر أن "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار، وكان قد أطلق بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2012، لتأمين السيارات اللازمة للحكومة والكرملين، وتسويقها في العالم.

    قطع غيار للدفاع الجوي الإماراتي:

    أعلن العميد ركن أحمد الحساني المتحدث الرسمي باسم معرض "أيدكس 2019"، عن توقيع عقود بين روسيا والإمارات بنحو 52 مليون دولار، في اليوم الأول من المعرض، لإصلاح أنظمة صواريخ بانتسير المضادة للطائرات بقيمة 12 مليون دولار، وتوريد صواريخ Kornet-E المضادة للدروع بقيمة تقدر بنحو 40 مليون دولار.

    وفي ثاني أيام المعرض تم توقيع عقد مع شركة فيسوكوتشني كومبلكس الروسية لصيانة مجمعات أنظمة Kornet-E ، وتوريد قطع الغيار لها بقيمة إجمالية تبلغ 3.27 مليون دولار.

    وتم الاتفاق في آخر أيام المعرض على تحديث مدرعات BMP-3،  بتكلفة 2.71 مليون دولار، بالإضافة إلى توريد ذخائر متنوعة لصالح القوات البرية الإماراتية بقيمة 35.5 مليون دولار.

    كلاشنيكوف في السعودية:

    أعلن سيرغي تشيمزوف رئيس شركة "روستيخ" الروسية، عن الاتفاق مع السعودية لإنتاج بنادق كلاشنيكوف من طراز "AK-103" في المملكة العربية السعودية سيوقع بحلول نهاية الشهر الحالي.

    وصرح تشيمزوف: المفاوضات تجري حاليا بين الطرفين، ونقطة الخلاف تتمحور حول نسبة إنتاج الطرف السعودي من البندقية، حيث يرغب السعوديون بصناعة جزء كبير يبلغ حتى 90%، بينما نحن نرغب بأقل من ذلك.

    مفاوضات حول نظام S-400

    وجرت مباحثات في معرض "آيدكس" بين روسيا وقطر، لتوريد نظام S-400 للأخيرة، وأن مناقشة الشروط مع السعودية مستمرة لتوريد نفس النظام إلى المملكة، حيث كان قد وقعت صفقة التوريد بين الطرفين في شهر مايو/أيار عام 2017.

    مطار جديد في الشيشان:

    وأعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف عن توصله إلى اتفاق مع صندوق أبو ظبي للتنمية، من أجل منح  الشيشان مبلغ 50 مليون دولار، لإنشاء مطار دولي جديد في العاصمة غروزني، ونشر فيديو على حسابه الشخصي يظهر لقاءه مع محمد سيف السويدي رئيس صندوق التنمية، وأكد على أن الشيشان مستعدة لتلبية كافة الالتزامات المطلوبة منها، من أجل بناء أكبر مطار في شمال القفقاز.

    بالإضافة إلى ذلك عرضت روسيا العديد من أحدث نماذج الأسلحة المنتجة، كمقاتلات "سو35" متعددة الأغراض، ومروحية "كا52" الملقبة بالتمساح، والدبابة الحديثة "T90-MS"، والعديد من العربات الحربية المتطورة، وعدة أنظمة صاروخية، كمنظومة "فيكينغ"، وهو ما جذب اهتمام العديد من رواد الذي يمكنهم توقيع صفقات في المستقبل القريب.

    طائرات انتحارية روسية

    الطائرة المسيرة الانتحارية كوب
    © Sputnik . Alexander Melnikov
    مفاوضات بين "كلاشنيكوف" ودول الخليج لشراء طائرات انتحارية مسيرة
    وكشف المدير العام لشركة كلاشنيكوف فلاديمير ديمترييف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، عن وجود مفاوضات مع عدد من دول الخليج العربي، لشراء طائرات "كوب" من دون طيار، والتي تعتبر من أكثر الطائرات المسيرة تقدما في العالم، والتي تتمتع بقدرتها على الغوص عاموديا، ما يسمح بتوجيه المسار الدقيق، كما أن حمولتها من المواد المتفجرة والتي تصل إلى 3 كغ تسمح بالتعامل مع المعدات الثقيلة لعدو محتمل، وأضاف ديمترييف: لدينا طائرة مسيرة يمكنها أن تصعد إلى ارتفاع كبير، وتمتلك محرك كهربائي غير مسموع، لذلك من الصعب اعتراضها، وتتميز بلونيها الأبيض والأزرق الفاتح، وهذا الأمر يساعدها على أن تصبح غير مرئية في السماء.

    بانتسير البحرية إلى السعودية

    وصرح سيرغي أبراموف المدير الصناعي لشركة "روستيخ" عن وجود محادثات مع السعودية بشأن تزويدها بمنظومة "بانتسر- إم إي" البحرية، والتي يصل مداها إلى 20 كم، وقادرة على ضرب الأهداف بين ارتفاع 5- 15000 م، وفي حال اقتراب الهدف إلى مسافة أقل من 3 كم تبدأ المنظومة بشكل آلي استخدام المدافع الرشاشة بعيار 30 مم، كما تتألف هذه المنظومة من وحدة قيادة و4 وحدات قتالية، ويستطيع كشف ومراقبة 100 هدف.

    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (50)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, قطر, الإمارات, روسيا
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