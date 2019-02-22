مقاتلة روسية تقلع فوق بحر البلطيق بسبب اقتراب هدف جوي من الحدود الروسية

وأضافت الوزارة أن المقاتلة الروسية تعرفت على الهدف، حيث كانت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجوي السويدي، وعادت المقاتلة إلى المطار بعد التأكد من ابتعادها.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، كشفت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق المياه اللإقليمية لبحر البلطيق، في 19 فبراير/ كانون الثاني، هدفا جويا يقترب من حدود الدولة الروسية.
ويشار إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب مسافة آمنة من الهدف الجوي للتعرف على هويته وصنفه على أنه طائرة استطلاع "غولف ستريم" تابعة لسلاح الجو السويدي.
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